Sky lança 6 canais

A Sky lança hoje mais seis canais em seu line-up e novos combos com descontos para a base de assinantes. Entre as novidades, os dois principais produtos são o canal Sci-Fi, da NBC/Universal, que está sendo distribuído pelo grupo Fox, e a Fashion TV Brasil, do grupo Turner, que já entra no ar com três produções nacionais. O Sci-Fi traz séries originais como Eureka e filmes blockbusters de ficção científica. O novo line-up da Sky ainda é composto por outros dois canais da Fox, o Speed e o FoxLife - que já estão na Net -, além da ManagemenTV, voltada para business e também com produção nacional, e o Sex Zone, para o público adulto. Outra mudança na grade privilegia as crianças: o Disney Channel está agora disponível no pacote básico. Entre as estréias do canal infantil este ano está High School Musical 2, marcada para outubro. Para ter acesso aos novos canais, o público terá de desembolsar R$ 103,90 na aquisição do Sky Digital Plus 2008. Já o Disney Channel está acessível a partir do pacote básico que custa R$ 88,90. A operadora disponibiliza ainda seis pacotes que variam de R$ 119,90 a R$ 189,90.