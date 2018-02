Sinisterra faz palestras com entrada franca O espetáculo Ay, Carmela!, que ganhou o Prêmio Qualidade Brasil 2007 para Virgínia Buckowski na categoria de atriz dramática, em cartaz no Espaço Parlapatões, fará sessão gratuita hoje, às 21 horas, com a presença do autor José Sanchis Sinisterra. A convite da Velha Companhia, o autor espanhol falará de seu trabalho, em bate-papo que antecederá a exibição da peça, às 18 horas, no mesmo local (Praça Roosevelt, 158, telefone 3258- 4449). Amanhã, às 20 horas, sob mediação de Sebastião Milaré, Sinisterra conversa com o público no Centro Cultural São Paulo (Rua Vergueiro, 1.000, tel. 3383-3400). A entrada é franca em ambos os encontros.