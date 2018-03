Sinfônica de Heliópolis toca com Schumann O Mozarteum Brasileiro promove hoje e amanhã, às 21 horas, concerto da Sinfônica Heliópolis com o violinista alemão Erik Schumann, homenageando 200 anos de Mendelssohn. As apresentações, feitas em parceria com o Instituto Baccarelli, ocorrerão na Sala São Paulo (Praça Julio Prestes, s/nº). É a primeira vez que a sinfônica da comunidade de Heliópolis, em São Paulo, integra temporada internacional. Nos concertos com Schumann, a orquestra, sob regência de Roberto Tibiriçá, executará obras do compositor romântico alemão Felix Mendelssohn-Bartholdy. Preços de ingressos e mais informações pelo telefone 3223-3966.