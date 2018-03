Sinfônica da USP busca novos talentos Até segunda-feira, a Orquestra Sinfônica da USP recebe inscrições para a edição deste ano do Projeto Academia, criado em 2002 com o objetivo de reconhecer talentos musicais de regentes e instrumentistas interessados em aprimorar a prática orquestral. Para se inscrever é necessário preencher formulário, providenciar a documentação e pagar uma taxa. Os candidatos devem ter mais de 18 anos e Ensino Médio completo. O formulário e o edital do projeto, com mais informações, estão disponíveis no site da Osusp. Os inscritos participarão de provas escritas e práticas, nas quais serão avaliados por uma comissão de jurados.