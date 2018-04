Sinais que comprovam a verdade Data estelar: Sol e Saturno em trígono; Lua cresce em Virgem aproximando-se da fase Cheia mais importante do ano. Enquanto isso, aqui na Terra tudo está em processo de purificação para que se absorva melhor a irradiação de espírito que ocorre todo ano na Lua Cheia no mês de maio. Evidentemente, os sinais são sempre alarmantes, porque nossa humanidade teima em prestar atenção para o lado oposto de onde surge a emanação do espírito. Assim é que, num momento de glória e elevação, aqui na Terra se vê a disseminação da loucura e as doenças mentais e físicas que acompanham o descontrole emocional. Estas convulsões comprovam que uma maior carga de Vida circula através de nosso planeta, assim como também comprova o quão pouco preparados estamos todos para isso, tanto do ponto de vista individual quanto da civilização como um todo. ÁRIES 21-3 a 20-4 Guie os seus passos de acordo com o que for mais prático a fazer. No meio de um mar de complicações, só a atitude eficiente será bem-vinda. Em nome dessa eficiência, será melhor afastar-se das pessoas que só opinam, mas nada fazem. TOURO 21-4 a 20-5 Empreender é preciso, sua alma já sabe disso. O problema consiste em como fazer para administrar os assuntos que estão em andamento, precisando de atenção, ao mesmo tempo que devem sobrar energia e recursos para empreender. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Quando os motivos são dignos e nobres, não importa faltar com a sinceridade eventualmente. Os seres humanos se revelam através dos frutos de suas obras e não pelos métodos que usam para atingir os seus propósitos. CÂNCER 21-6 a 21-7 No meio de um mar de circunstâncias caóticas, sua alma tem plena capacidade de tomar decisões firmes e eficientes. Porém, nenhuma dessas é fácil empreender, todas trazem consigo efeitos colaterais que provocam ansiedade. LEÃO 22-7 a 22-8 Perante o panorama da atualidade, você pode tomar decisões inovadoras, mas também ortodoxas. Este é o dilema. Sugiro que você não tente se convencer de que seja possível superar este dilema de forma fácil, porque não é. VIRGEM 23-8 a 22-9 A pressão que você sente não provém das circunstâncias nem das pessoas, é do seu próprio interior que ela vem. Por isso, evite irritar-se com isso ou com aquilo, entenda que sua própria alma pede urgência na tomada de decisões. LIBRA 23-9 a 22-10 Está tudo muito bem, do ponto de vista formal, mas sua alma não consegue deixar de sentir uma ponta de ansiedade que serve para alimentar especulações a respeito do que, afinal, seria isso que não parece andar tão bem assim. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 As dores, fracassos e decepções pavimentam o caminho do sucesso. Isso, na melhor das hipóteses, é claro, que é você aproveitar tudo que aconteceu em nome das esperanças que fazem seu coração arder de vontade de realizá-las. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Crescer e prosperar, que agradável pensar nisso, não é? Claro que é! Por que será, então, que o caminho do crescimento e da prosperidade não é continuamente agradável? Isto dá o que pensar, ou não? Pensar, pensar bem. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Entre a atitude impulsiva, mascarada de espontânea, e as estratégias racionais, prefira a segunda opção. É que no momento atual se torna propício pensar a longo prazo, o mais longo possível. Passe por cima da futilidade. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Os impulsos tiveram de ser inibidos em nome da preservação dos relacionamentos e da normalidade também. Isto não se faz sem gerar dúvidas e dilemas, porque no fundo da mente sempre fica parecendo que teria sido melhor seguir em frente. PEIXES 20-2 a 20-3 Mesmo as pessoas mais difíceis e aparentemente impermeáveis a qualquer tipo de mudança podem ser dobradas e convencidas a transformarem suas opiniões. Tudo depende da estratégia que você utilizar ao comunicar-se com elas.