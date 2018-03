Sinais, pressentimentos e afirmações Data estelar: Mercúrio em sextil com Júpiter e conjunção com Urano; a Lua míngua em Sagitário. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade, inquieta por causa dos sinais, é incapaz de traduzir os acontecimentos, o que não é problema, pois nunca povo nenhum foi capaz de definir historicamente o tempo presente. Contudo, nossa humanidade percebe sinais de decrepitude e decadência, e em torno dessa descoberta pressentida por todos, e formulada sucintamente nestas palavras, se esclarecem as tendências inquietantes atuais: alienação humana em mundos ilusórios, mecanização do tempo, decadência moral, falta de crença e confiança e, a cereja do bolo, a falta de veracidade da arte, tendo esta se transformado em discurso. Para se contrapor a isso não há muitas saídas, ou se reforça o frescor do espírito, ou nos entregamos todos ao cinismo e ao charlatanismo. ÁRIES 21-3 a 20-4 As razões que levavam sua alma a se preocupar continuam firmes e fortes, porém, já não provocam tanta preocupação, pois o tempo está mudando, ainda lentamente, mas já é possível perceber que outros ventos sopram no seu destino. TOURO 21-4 a 20-5 O conjunto maior de experiências é mais importante, com certeza. Mentalmente, todo mundo concorda com essa afirmação, mas na hora de abrir mão de prerrogativas pessoais em benefício do que for social, aí a coisa parece impossível de se entender. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Você não teria essa percepção das duras provas a que sua alma foi submetida nos últimos tempos não fossem os objetivos grandiosos que interessam conquistar. Se você não tivesse elevado a mira, a vida continuaria na média da normalidade. CÂNCER 21-6 a 21-7 Atreva-se a expor suas idéias com clareza e de forma sincera, pois o momento é propício para esse tipo de ousadia, já que normalmente seria o contrário, todo mundo teria de se esconder atrás de máscaras para não levar pedradas de seus semelhantes. LEÃO 22-7 a 22-8 Ou as discussões são feitas em torno de sua real necessidade, que é atingir o entendimento das partes, ou todo mundo assume que pretende mesmo é brigar indefinidamente, sem nunca se chegar a acordo nenhum! É necessário lidar com a verdade! VIRGEM 23-8 a 22-9 O amor se demonstra através da generosidade, uma virtude que não aparece em relacionamentos baseados em interesses comerciais. Nada contra o comércio, mas sem uma mínima dose de generosidade, as coisas sempre ficarão aquém de seu destino. LIBRA 23-9 a 22-10 Passe em revista seus hábitos, de modo que só restem aqueles imprescindíveis, úteis o suficiente para que sua vida continue prosseguindo da melhor forma possível. Abstenha-se de repetir hábitos sem sentido e contraproducentes. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 A satisfação dos desejos domina a perspectiva de tudo, mas principalmente dos relacionamentos. Por isso, seria ideal que a pessoa ou pessoas, ao seu lado, pudessem ser contagiadas com o entusiasmo e empreendessem juntas a aventura. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Agora é propício proteger-se e andar pelo caminho mais seguro possível. Para sua alma aventureira, algo assim exala o aroma da chatice, do tédio, mas pense: não é sempre que o espírito de aventura seria o melhor conselheiro possível. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Permita a distração acontecer, por enquanto evite cobrar-se concentração excessiva, pois além desta ser impossível, tampouco seria propício deixar passar a oportunidade de perceber que a distração pode trazer bons resultados também. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Assuntos que normalmente seriam complicados o suficiente para sua alma fugir como quem se vê diante do Demônio, num curto tempo, que é o atual, adquirem certas facilidades para serem administrados com sabedoria. Aproveite! PEIXES 20-2 a 20-3 É melhor errar por ter decidido empreender a realização do que tiver em mente do que amargar o erro da indecisão. Por isso, nem se importe com vacilos e dúvidas, aja a despeito dessas condições, persista no caminho da reorganização.