Simpsons na mira da censura argentina O deputado argentino Lorenzo Pepe pediu que seja proibida a veiculação pela TV de um episódio do desenho Os Simpsons, em que um dos personagens chama Juan Domingo Perón de ditador. O programa não só alude a Perón (três vezes presidente da Argentina entre 1946 e 1974) como cabeça de uma ditadura militar, como afirma que durante seu governo várias pessoas desapareceram. Não é a primeira vez que Os Simpsons provocam indignação na América do Sul. Em 2002 um episódio do seriado que parodiava o Brasil, mostrando um retrato negativo e estereotipado do País, foi duramente criticado pelas autoridades e pela opinião pública.