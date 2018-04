Simpatias infalíveis O gosto do povo baiano pelas mandingas já é conhecido por todos. E para mostrar que a fama é real, a Bahia tem um rol especial de simpatias para o período de festas juninas. São inúmeras opções, direcionadas principalmente ao casamenteiro Santo Antônio. Assim, para quem está ansioso para saber o ano em que irá se casar, os baianos têm uma "receita infalível": em 12 de junho, passe um copo com água sobre uma fogueira. Em seguida, amarre uma aliança que pertença a uma mulher casada em um fio do seu cabelo - como vai conseguir isso, é outra questão. Pendure o fio sobre a borda do copo e reze uma "Ave Maria". A quantidade de vezes que o anel bater no copo durante a oração representa o número de anos que faltam para o casório. Tem mais. Para saber a primeira letra do nome do marido, crave uma faca virgem em uma bananeira no dia 23 de junho. Volte para casa sem olhar para trás. Ao amanhecer, veja a letra inicial que aparece na lâmina. Se não aparecer nada, péssimo sinal. Para manter a paixão acesa, também há simpatia. Após o banho, passe seu melhor perfume no corpo como se desenhasse uma cruz - do pescoço até o umbigo e abaixo do peito, da esquerda para a direita. Assim, o amor estará garantido. Pelo menos é o que diz o site oficial do São João da Bahia (www.saojoaobahia.com.br).