Simonetta realiza curso sobre fotografia A jornalista Simonetta Persichetti, colaboradora do Estado, vai ministrar o curso A Importância da Fotografia na Sociedade Contemporânea entre os dias 12 de agosto e 30 de setembro, das 19h30 às 21h30, na Escola São Paulo (R. Augusta, 2.239, tel. 3081-0364). Serão um total de oito aulas que pretendem discutir questões como o conceito de imagem na história, a cultura da mídia e a ética versus a estética das imagens, além de entender o processo da criação do nosso imaginário a partir do surgimento da fotografia e suas repercussões sociais na sociedade ocidental. O curso custa R$ 480, valor que pode ser parcelado em até três vezes.