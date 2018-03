Siga o mestre Zé Mauro Gnaspini, o programador da Virada, indica 8 das 800 atrações que você não deve perder nesta edição do evento Até que enfim Jon Lord, ex-Deep Purple, abre o palco da Av. São João com a Orquestra Sinfônica Municipal, às 18h10 do sábado. Quem encerra a maratona é a cantora Maria Rita, às 18h do domingo. "Há anos, tentávamos ter um show dela na Virada ", diz Zé Mauro. Batuque do amanhecer O amanhecer será especial no Vale do Anhangabaú, com o show do percussionista africano Guem e as dançarinas que o acompanham. "Ele é uma lenda viva da percussão mundial." Vice-liderança Depois da música, a dança é a arte com mais peso. Grandes companhias da cidade e do país, como a moderna Quasar Cia. de Dança, de Goiás, se concentram no Anhangabaú. Ele não morreu No palco ?20 Anos Sem Raul?, na Estação da Luz, bandas tocam a discografia completa do cantor nas 24 horas de Virada, com participação especial de Marcelo Nova e Kika Seixas. "Será uma peregrinação ?raulseixista?", brinca o curador. Concertos abertos Atração recorrente, o projeto ?Piano na Praça? apresenta pianistas novos e consagrados, como Mário Moita, na Pça. Dom José Gaspar. Corrida francesa O grupo Les Pietóns, expoente das maratonas cênicas, é uma das principais atrações da programação do Ano da França no Brasil na Virada. Não-perecíveis No majestoso palco do Teatro Municipal, artistas interpretam, faixa a faixa, um disco marcante da própria carreira. Chico César (foto) canta seu ?Aos Vivos? (1995). "São aqueles discos clássicos que guardamos em uma prateleira de casa", diz Zé Mauro.