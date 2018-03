Sidney Lumet e sua moderna tragédia grega entre irmãos Quem acompanha a carreira do diretor Sidney Lumet sabe que seus filmes trazem histórias no mínimo complexas - o que não significa serem inacessíveis. Basta assistir ao recente Antes Que o Diabo Saiba Que Você Está Morto, cartaz do Telecine Premium (23h40), para se ter uma boa ideia. Trata-se da infeliz trajetória de dois irmãos que, enrascados financeiramente, acreditam dar o golpe ideal: roubar a joalheria dos próprios pais. Claro que seria uma medida fácil demais, pois, sob a ótica de Lumet, o mundo não gira de acordo com o esperado e o assalto não dá certo, transformando a vida dos irmãos em um inferno. Philip Seymour Hoffman vive Andy, o mais velho e consciente, enquanto Ethan Hawke é o caçula Hank, cuja vida é atrapalhada. Não estamos diante apenas de uma violência: Lumet confere um clima de tragédia grega, especialmente quando acontece o envolvimento do pai dos irmãos, vivido pelo grande Albert Finney, que desconfia da atitude dos filhos. E a história não é narrada de forma convencional, pois saltos no tempo acontecem à medida que muda o ponto de vista de cada personagem, o que confere mais dramaticidade à tragédia.