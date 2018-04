Shrek 2: a volta do ogro que detona todas as fábulas infantis No primeiro filme, Shrek conhece e se casa com Fiona. No segundo, ele conhece melhor os pais dela e descobre como é viver em um palácio. É o que oferece a continuação Shrek 2, que Telecine Pipoca exibe às 18h25. Eis um raro exemplar de uma segunda parte que consegue manter a qualidade do anterior e até suplantá-lo em determinados momentos. Com os personagens e o tom ligeiramente iconoclasta já definidos no primeiro filme, agora os produtores puderam criar mais situações engraçadas. Nesta continuação, Shrek enfrenta o seu maior desafio, nada menos que os pais da noiva. Então, todos os cidadãos do Reino de Tão Tão Distante se reúnem para saudar o retorno da princesa e seu novo príncipe. Mas o rei não se conforma com o que vê e quer mudar a situação. Para isso, conta com a ajuda da poderosa fada-madrinha, do belo Príncipe Encantado e do famoso matador de ogros, o Gato de Botas. Novamente, o filme subverte a moral de fábulas e de outras animações, como A Bela e a Fera, tornando-se mais atraente para adultos. Aliás, esta animação da DreamWorks não é destinado ao público infantil, que se contenta com os traços exagerados do personagem.