Shows prometem animar verão no mar Sucesso em outras temporadas, a agenda cultural nos navios também promete ser intensa neste verão. Algumas atrações, como Roberto Carlos, não estão confirmadas. Mas há outras garantidas, como a dupla Bruno & Marrone, que fará três shows no cruzeiro de quatro noites do MSC Opera (saída de Santos em 27 de março). O itinerário inclui Búzios, Ilha Grande e Ilhabela. Cada passageiro tem direito a um show. A partir de US$ 729 por pessoa. Mais informações no site. A turma do Pânico, da rádio Joven Pan, participa pela terceira vez de cruzeiros. Os passageiros decidirão as atrações a bordo votando no site da rádio. O roteiro de três dias no Island Scape (saída 14 de dezembro) inclui Búzios e Ilhabela. Pacote a partir de US$ 435 por pessoa. Mais informações no site.