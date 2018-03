Shows ao vivo no rádio: grandes encontros da Eldorado FM

A categoria rádio foi instituída na premiação da Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA) em 1980 e desde seus primórdios a Eldorado é premiada pela entidade - em 1982, por exemplo, recebeu o Grande Prêmio da Crítica pela "valorização da Música Popular Brasileira". Anteontem, no Teatro Sérgio Cardoso, na cerimônia de entrega do Prêmio APCA para os melhores de 2008, a Eldorado FM, do Grupo Estado, recebeu o troféu na categoria Programa ao Vivo por seu especial Grandes Encontros, transmitido há sete anos. "Grandes Encontros resgata um hábito enraizado do rádio, o programa ao vivo, que vem desde os programas de auditório", diz Miriam Chaves, diretora executiva da Rede Eldorado há três anos. O Especial Grandes Encontros é feito em parceria com a Unicid e o Shopping Anália Franco. Ao longo de sete anos, aos domingos, às 12h30, quase mensalmente, mais de cem artistas já fizeram shows em auditório montado no shopping paulistano. "Transformou-se em um programa de família", diz Miriam. Os shows são transmitidos ao vivo na Rádio Eldorado e podem também ser acompanhados no site do Território Eldorado, na internet - e, sendo assim, a audiência da atração é grande, como destaca a diretora executiva da rádio. "Está entre os programas mais ouvidos aos domingos pela manhã", completa Miriam. "É um programa de entretenimento que tem a vantagem de ser ao vivo." O auditório instalado no Anália Franco permite abrigar público de até 7 mil pessoas por espetáculo, mas, no último dia 5 de abril, para abrir a temporada 2009 do programa, um palco para apresentação da cantora Maria Rita foi montado ao ar livre em terreno ao lado do shopping. A atração foi vista por 8 mil pessoas. "A estrutura para os shows é grande e até os artistas se surpreendem", afirma Fabíola Soares, do Anália Franco. Muitos outros shows foram destaques do programa, como os de Seu Jorge, Nando Reis, Dominguinhos, do Palavra Cantada, Mariana Aydar, Ultraje a Rigor e Zimbo Trio. A escolha dos artistas é feita a quatro mãos pela Eldorado e pelo shopping, como dizem Miriam e Fabíola. Ainda na categoria rádio, a APCA premiou, terça à noite, mais seis atrações como melhores de 2008. Como revelação, foi escolhido o Pajero Sport Specials, da Mitsubish FM; na categoria internet, o Rádio Heineken; em humor, a veteraníssima Rádio Matraca (USP FM); como musical, Sala de Música, da CBN; em variedades, Caminhos Alternativos, também da CBN; e o programa Escola Voluntária, da Bandeirantes AM, recebeu o Grande Prêmio da Crítica.