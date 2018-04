Show terá aumento na banda e na área do palco O público de hoje nem de longe será o maior que Roberto Carlos já teve. Em 2002, por exemplo, ele cantou para 300 mil em Mar Del Plata, na Argentina. Mas certamente será um show inesquecível para o cantor e para quem for ao Maracanã assisti-lo. Os 68 mil ingressos colocados à venda se esgotaram em dez dias. Assessores dele receberam pedidos os mais estapafúrdios, de fãs que não se conformam de não estar lá. No Orkut, comunidades na linha "Roberto Carlos - eu vou!" se contam aos montes. Na área vip, deverá estar boa parte do elenco principal da TV Globo, que transmitirá a apresentação ao vivo. Roberto convidou ainda as cantoras que se apresentaram com ele no Teatro Municipal de São Paulo no mês passado, além de seus funcionários e amigos, sua família, a da sua mulher Maria Rita, que morreu em 1999, e a da ex, Myrian Rios. Dividirão o espaço privilegiado com os vips chamados pelos outros patrocinadores, a Nestlé e o Itaú. Já quem estiver de longe poderá vê-lo em sete telões. Para desgosto dos times de futebol cariocas, que tiveram jogos transferidos por conta do show, o palco, translúcido e em formato de concha, ocupa 500 metros quadrados do gramado - são 50 metros só de boca de cena. É o de maiores dimensões que Roberto já pisou. A banda que o acompanha há décadas receberá o reforço de 23 músicos, inclusive com instrumentos que não entram na composição original (são doze violinistas e quatro violoncelistas). Os testes de som começaram na quinta-feira; os ensaios serão hoje. O repertório será dividido em blocos temáticos, sendo que, num deles, o dedicado à Jovem Guarda, entram em cena Erasmo Carlos e Wanderléa. O show terá duração de 1h40 e deve começar às 21h30, tão logo termine a novela Caminho das Índias.