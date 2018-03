Show no CCBB mescla ritmos Luso-brasileiros O projeto Realeza nos Trópicos: 200 Anos de Música, que recupera a influência portuguesa nos ritmos brasileiros, chega ao terceiro show hoje, às 13 horas e às 19h30, no CCBB (R. Álvares Penteado, 112, tel. 3113-3651). A apresentação, batizada de Cordas Luso-Brasileiras, conta com a presença de Henrique Cazes, no cavaquinho e na viola caipira, e Carlos Mendes Pereira, na guitarra portuguesa. A idéia é promover um reencontro musical entre o cavaquinho e seu "avô" português, o machete. No repertório, uma mescla de canções brasileiras e lusitanas, cantadas e instrumentais. A programação vai até o dia 25, sempre às terças-feiras.