Show do ''rei'' em Jaguariúna é adiado O show de Roberto de Carlos que ocorreria ontem em Jaguariúna foi transferido para o próximo dia 24, às 20 horas, no mesmo local. O motivo foi a forte chuva que caiu na Região Norte do Estado. Os ingressos continuam valendo para a nova data. Quem desejar restituição do valor pago deve entrar em contato com Ingresso Rápido pelo telefone 4003-1212 opção 5, ou no site www.ingressorapido.com.br acessando o chat do SAC, ou ainda enviar um e-mail para sac@ingressorapido.com.br. A turnê do "rei" percorrerá mais de 20 cidades no Brasil e no exterior e faz parte da série Itaúbrasil, que em 2009 será totalmente dedicada ao artista.