Show da Flip terá Adriana Calcanhotto A cantora Adriana Calcanhotto fará o show de abertura da Festa Literária Internacional de Paraty, às 21h30 do dia 1º. Antes, apresentam-se Rômulo Fróes e Banda. A organização do evento, que vai até o dia 5, anunciou também modificações na composição das mesas. A crítica de arte francesa Catherine Millet, por exemplo, não mais se apresenta ao lado da irlandesa Edna O?Brien, que agora fica sozinha na mesa das 15 horas de sexta-feira, dia 3 - Catherine foi para as 11h30 de domingo, dia 5. Com isso, a mesa com o historiador Simon Schama passou para as 14h30 do mesmo domingo, seguida de Edson Nery da Fonseca e Zuenir Ventura (16h15) e da mesa Livro de Cabeceira (18 h), em que convidados leem trechos de seus livros prediletos.