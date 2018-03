Shakespeare é alvo de duas descobertas Duas descobertas envolvendo William Shakespeare foram divulgadas em Londres. Ontem, arqueólogos britânicos informaram ter encontrado o primeiro teatro do bardo, onde estreou Romeu e Julieta. Teria sido construído em 1576, desmontado em 1597 e parte da madeira fora utilizada depois na construção do Globe Theatre. E, na semana passada, divulgou-se também a descoberta numa coleção particular do único retrato do artista pintado durante sua vida, quando ele tinha 46 anos, seis antes de sua morte. Conservado por séculos pela família Cobbe, só foi identificado ao ser herdado pelo restaurador Alec Cobbe.