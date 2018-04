Sexta é o problema

Adriane Galisteu não tem nem um mês no ar, e a Band já está partindo para uma grande reforma em seu programa. Motivo: a baixa audiência do Toda Sexta, que ainda não passou da casa dos 3 pontos. Bom, o fato de o programa ser Toda Sexta, e não Toda Quinta, ou Toda Quarta, é um dos problemas. A produção não consegue recrutar convidados, pelo fato de a atração ser exibida às sextas à noite, e ao vivo. Os cantores fazem shows e os atores estão em turnê no teatro. O desfalque se estende a profissionais contratados para quadros de humor. Muitos deles, em cartaz no teatro, recusam o convite da Band. A pressão vem do mercado publicitário. A Band prometeu 5 pontos de ibope aos anunciantes do Toda Sexta, e ainda não cumpriu. Segundo a diretora artística da rede, Elizabetta, Zenatti, a ausência de famosos será driblada com Galisteu indo até eles gravar entrevistas. Quadros como Tempo de Amar e O Desafio Final serão reformulados. Novos quadros estreiam em duas semanas. "Estreamos em cima da hora, e agora faremos ajustes", explica ela, que culpa também os feriados pelo ibope fraco do programa.