Sexo para a família

Sitcom de sucesso entre os especiais de fim de ano da Globo, Decamerão - A Comédia do Sexo vai ganhar sobrevida na emissora. A série de Guel Arraes e Jorge Furtado terá mais quatro episódios, que começam a ser gravados em maio. O elenco permanece o mesmo: Tonico Pereira, Matheus Nachtergaele, Deborah Secco, Leandra Leal, Daniel de Oliveira e Lázaro Ramos. "Já estamos produzindo o texto, que será todo em verso", conta Jorge Furtado. "Isso é uma loucura, consome um tempo danado, pois as falas são todas em rima. Acho que somos malucos", brinca ele. Assim como o texto em verso, a nova etapa de Decamerão também terá um ar teatral. A base da sitcom continua sendo as fábulas de Decameron, de Giovanni Boccaccio. O livro traz contos sobre paixões, infidelidade e trapaças sexuais. "Mas é tudo muito leve", explica Furtado. "Continuará sendo uma comédia para a família." Já as gravações na Serra Gaúcha - como foi no especial de dezembro - ficaram de lado. Os novos episódios serão gravados no Projac, no Rio. Decamerão tem estreia prevista para setembro.