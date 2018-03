Sexo Forte vai ao ar hoje na Cultura O episódio brasileiro da série Sexo Forte, que homenageia em documentários de 41 países as mulheres que ajudam a construir um novo mundo, vai ao ar hoje, às 20h30, na TV Cultura. A emissora brasileira foi a escolhida pela TVE (rede britânica que organiza a série) para produzir o vídeo que conta a história de Dagmar Garroux, a Tia Dag, presidente da Casa do Zezinho, grande cooperativa educacional que atende milhares de crianças e adolescentes em São Paulo. A Casa é para muitos a porta de entrada para a inclusão social e a esperança de um futuro mais digno. Tia Dag diz que busca com esse trabalho defender o "direito ao sonho".