Sexo, crime e apocalipse

Data estelar: Mercúrio e Vênus em conjunção; a Lua minguará vazia das 10h36 às 15h07, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na nave Terra a busca de nossa humanidade pelo efêmero prazer da sexualidade se torna mais frenético à medida que se aproxima vertiginosamente o ápice da decadência cultural. O que mais deveria acontecer para a humanidade despertar da letargia, na qual tenta fazer de conta que está tudo bem em troca de um orgasmo, ou como diriam os franceses, uma pequena morte, "la petite morte"? Que mais? Do ponto de vista da evolução, nada mais precisa acontecer, a não ser atingirmos o número misterioso de indivíduos que afirmem sua decisão de agir em benefício da espécie, a despeito de terem de sacrificar a si mesmos. Enquanto isso, viceja o crime nos governos, nas famílias e nos templos, prato cheio para os apocalípticos de plantão. ÁRIES 21-3 a 20-4 Todos os tumultos que acontecem, e nos quais você acaba sendo em alguns casos figura principal, enquanto que em outros tem um papel acessório, enfim, todos os tumultos acontecem para que você pense mais no grupo e menos em si. TOURO 21-4 a 20-5 Enquanto a imaginação continua fértil e voadora, no mundo concreto há tumultos e desentendimentos. É normal que a consciência tenha de lidar com paradoxos e contradições, mas nem por isso consegue acostumar-se com um panorama desses. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Tudo que se perde atualmente se transformará na porta aberta pela qual sua alma atravessará, dando de cara com um mundo que permanecia em estado potencial, despercebido por ter a consciência presa demais a tudo que se perdia. CÂNCER 21-6 a 21-7 Seu bom humor não pode, atualmente, depender das circunstâncias. Você terá de tomar a firme decisão de sustentar esse bom humor a despeito de todas as adversidades que parecem se unir entre elas para tirar a alegria de você. LEÃO 22-7 a 22-8 Decisões equilibradas, justas e equânimes é tudo que o destino pede a você agora. Fácil dizê-lo, porém muito difícil praticá-lo! Pense na oportunidade que se esgueira por trás da dificuldade de encontrar uma decisão que seja realmente justa. VIRGEM 23-8 a 22-9 Apagar incêndios é algo que tira a concentração de tudo que é mais importante fazer. Porém, as pessoas insistem em se importar mais com o conflito pessoal do que com os projetos em andamento. Como dar um fim a tudo isso? Eis a questão! LIBRA 23-9 a 22-10 A oportunidade de realizar algum desejo aparece no caminho, e nesse momento mágico o tumulto dos relacionamentos cotidianos parece confirmar que seria melhor afastar-se, respirar o ar de outros mundos. Contudo, nada livra sua mente dos dilemas. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 É necessário discutir. Porém, o motivo da discussão deve ser o desta ser superada, e não o de as pessoas se confinarem dentro de brigas que não saem do lugar. Discutir há de ter o objetivo de esclarecer e libertar, e não o contrário. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Mantenha tudo em movimento, evite de toda forma a estagnação, pois esta ronda seus assuntos mais importantes e não é nada propícia, muito pelo contrário. Você consegue, você é o movimento em pessoa, preserve as coisas assim. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 As circunstâncias parecem ter conspirado para se tornarem todas difíceis e complexas ao mesmo tempo. Porém, sua alma reconhece ser impossível algo assim ocorrer. E, no entanto, a coincidência não pode ser sumariamente desvalorizada, não é? AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Sua presença ocupa cada vez mais espaço nos relacionamentos, e isso evoca todo tipo de resposta, desde as mais iradas até as agradecidas, por causa das responsabilidades assumidas e de ter aliviado a carga que outros carregam. PEIXES 20-2 a 20-3 Intervir nos acontecimentos de acordo com sua vontade não pareceria ser propício na época atual, e por isso é aconselhável que você adie a tomada de atitudes firmes. Enquanto isso, observe com atenção o desenrolar dos acontecimentos.