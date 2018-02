Sex Pistols anuncia volta em único show A banda punk britânica Sex Pistols anunciou ontem que voltará aos palcos para um único show em comemoração aos 30 anos do lançamento do álbum Never Mind the Bollocks, Here''''s the Sex Pistols. Os quatro remanescentes da formação original, John Lydon, Steve Jones, Paul Cook e Glen Matlock vão se apresentar no dia 8 de novembro na Brixton Academy de Londres. ''''Talvez seja porque nós somos londrinos, mas os Sex Pistols não existiriam sem esta velha e querida cidade'''', explicou Lydon, vocalista do grupo, à revista New Musical Express. A banda separou-se em 1978 e voltou a se apresentar em 1996 e 2003.