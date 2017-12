Seu Jorge canta clássicos na Eldorado O cantor e compositor Seu Jorge, acompanhado por violão, gaita e violino, participa hoje do programa especial do Vozes do Brasil, às 20 horas, na Rádio Eldorado FM (92,9). Apaixonado pelo samba, ele conta sua história com esse gênero e canta clássicos de João Nogueira, Dona Ivone Lara e outros bambas, além de músicas de seu novo CD. Também fala sobre suas aventuras no exterior e sua nova relação com o mercado fonográfico: ele conseguiu patrocínio para gravar seus CDs sozinho e bancar a própria turnê nacional. O programa Vozes do Brasil é apresentado pela jornalista Patrícia Palumbo.