Sessões de filme mudo, como no século passado

Tem início hoje, na Cinemateca Brasileira, a 1ª Jornada Brasileira de Cinema Silencioso, que propõe um retorno ao cinema do início do século 20, em que as projeções eram acompanhadas por trilhas sonoras executadas ao vivo. Quarenta e um filmes e 30 atrações musicais de diferentes estilos, sob direção de Livio Tragtenberg, serão apresentados até o dia 19, divididos em três sessões diárias. Além disso, serão oferecidas oficinas com a pianista alemã Kirsten-Eunice Martins (dias 17 e 18, das 14 às 16 horas, na sala BNDES), residente do cinema silencioso Arsenal de Berlim, e com a percussionista americana Robyn Schulkowsky (dia 15, das 14 às 16 horas, na sala BNDES), que já trabalhou com os compositores John Cage e Stockhausen, além de exposições e conferências. ''''Desde 1997 venho musicando, ao lado de Wilson Sukorski, o filme São Paulo, Symphonia da Metrópole (de 1928, dirigido por Rudolpho Lusting e Adalberto Kemenyum). É fantástica essa possibilidade de juntar diversas linguagens artísticas'''', conta Tragtenberg. A Jornada Brasileira surge no encalço de outros bem-sucedidos festivais mundiais do gênero, como o Giornate del Cinema Muto, na Itália. Desde março, quando a Cinemateca o convidou para coordenar a parte musical do projeto, ele vem trabalhando na extensa programação que pode ser acessada pelo link www.cinemateca.gov.br/programacao.php?id=26. ''''Um dos destaques fica por conta de três músicos cegos do interior de São Paulo, Clarice Mantovani, José Luis e J.P. Som, que nunca tocaram juntos. Eles utilizarão pontos eletrônicos para que ouçam a minha descrição do filme enquanto tocam'''', revela. A apresentação ocorre no dia 16, às 21 horas, na Sala Cinemateca/BNDES, musicando o longa pernambucano Aitaré da Praia (1925), de Gentil Roiz. Tragtenberg conta que deseja, a partir daí, lançar a Blind Sound Orchestra (''''porque todo mundo adora inglês''''). DESTAQUES HOJE, ÀS 21h Salomé (1923), 75min Filmes de publicidade com Greta Garbo, 7 min Acompanhamento musical de Kirsten-Eunice Martins, Robyn Schulkowsky e Livio Tragtenberg AMANHÃ, ÀS 21H Duas Vidas (1912), 24min A Bola Negra (1913), 39min Acompanhamento musical de Beto Strada e Carlos Ranoya DIA 15, ÀS 21H A Filha do Advogado (1926), 79 min Acompanhamento musical de André Abujamra DIA 16, ÀS 21H Aitaré da Praia (1925-27), 62 min Acompanhamento musical de Clarice Mantovani, José Luis e J. P. Som DIA 19, ÀS 17H Canção da Primavera (1932), 90 min Acompanhamento musical de Laércio de Freitas DIA 19, ÀS 21H O Gabinete do Dr. Caligari (1919), 74 min Acompanhamento musical da Patife Band