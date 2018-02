Sesi promove concurso para novos autores A partir de janeiro o Núcleo de Dramaturgia para Novos Autores, iniciativa do Sesi/SP em parceria com o British Council, começa a receber extratos de peças de teatro que serão avaliados para a identificação de novos dramaturgos. O interessado deve ter mais de 16 anos e ser autor inédito. A ficha de inscrição pode ser obtida no site do Sesi/SP (www.sesisp.org.br/centrocultural). O interessado deve anexar um extrato do texto teatral, composto por um ato da peça com no mínimo 15 e no máximo 20 laudas (de 21 mil a 28 mil caracteres). Os autores terão resposta no prazo máximo de 90 dias a contar da data de recebimento.