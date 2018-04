serrote, em busca da inesgotável liberdade

A revista serrote chega à segunda edição em busca do mesmo: a liberdade, tanto no conteúdo quanto na forma. Essa procura é incessante. É um desafio que não se esgota. Quanto mais se sente o gostinho de se descobrir livre, mais se quer essa sensação. Não à toa, Samuel Titan Jr., um dos editores da publicação e professor de literatura na USP, afirma que o norte-americano E.B. White é um dos seus padrinhos. "Tal como a serrote, E.B. White tem a ambição da prosa livre", diz. Por isso a Carta dos Leitores deste número traz Um Pouso da Lua, texto curto de White sobre a chegada do homem àquele satélite, publicado na revista New Yorker, em 1969. A grande novidade desta serrote (R$ 29,90, 224 págs.), que é editada pelo Instituto Moreira Sales (IMS) e vendida em bancas e livrarias, é a seção Contraluz. A cada edição, os editores vão escolher uma fotografia do acervo do IMS e vão chamar alguém para elaborar uma peça ficcional sobre a imagem selecionada. O estreante foi o escritor Bernardo de Carvalho, autor de O Filho da Mãe, que se inspirou em foto de Carlos Moskovics (1916-1988). "Esta edição tem mais ficção do que a primeira", diz Titan, que cita um poema e um conto de Raymond Carver inéditos no Brasil e publicados pela revista. A curiosidade é que, no poema e no conto, o autor norte-americano, consagrado como exímio contista, aborda o mesmo tema e a mesma situação. Segundo Samuel Titan Jr., dois "ensaios visuais" merecem destaque. O primeiro é a reprodução de 15 obras sobre papel de Philip Guston, pintor norte-americano influenciado pelas histórias em quadrinhos. Para Guston, "A pintura é impura. É o ajustamento de ?impurezas? que força a continuidade da pintura". Um dos mais importantes pintores brasileiros contemporâneos, Paulo Pasta assina um ensaio sobre Guston. "Esse texto se torna interessante porque é a visão de um artista sobre outro", diz Titan. O segundo são 15 telas monocromáticas do pintor Gerhard Richter. Mostra um dos momentos mais controversos da obra desse artista. Como modelo para telas, criadas em 1977, Richter usou imagens veiculadas pela imprensa que mostram integrantes do grupo terrorista Baader-Meinhof, ligado à RAF, Fração do Exército Vermelho. Esses indivíduos foram achados mortos na prisão de Stammheim. Segundo a versão oficial, eles se suicidaram. Dois dos grandes êxitos do primeiro número da revista, segundo Titan, foram o Dossiê Steinberg - sobre o cartunista Saul Steinberg - e a seção Alfabeto serrote. O dossiê desta vez trata de comédia no cinema norte-americano nas primeiras décadas do século 20. James Agee, Alfred Polgar, Alexander Calder e Antonio Candido falam, entre outros, de Charles Chaplin, Groucho Marx, Harold Lloyd, Buster Keaton e Harry Langdon. Na Alfabeto serrote, Daniel Soar escreve sobre @ de @rroba e José Miguel Wisnik sobre N de Nota. Mais informações no site da revista: www.revistaserrote.com.br.