Serpentes, gremlins e o drama humano Humor ou terror? Quem sabe os dois? Na Cova das Serpentes, às 20 horas no Telecine Cult, é um noir famoso do russo Anatole Litvak, que fez carreira em Hollywood, com Olivia De Havilland como mulher que conhece o inferno num instituto psiquiátrico. O progresso científico de alguma forma datou o filme - a produção é de 1948 -, mas ele nada perdeu de sua capacidade de mexer com o espectador. O impacto é forte. Gremlins, de Joe Dante, às 17h35 no TCM, mostra Zack Galligan como garoto às voltas com monstrinhos que se reproduzem na água e promovem alegre destruição em plena festa natalina. A cena dos gremlins no cinema, assistindo a Branca de Neve e os Sete Anões, tornou-se clássica.