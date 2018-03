Série dedicada à produção atual chega a São Paulo

Um concerto do Quarteto Radamés Gnatalli marca hoje à noite a chegada a São Paulo da série de música contemporânea do Espaço Cultural CPFL, de Campinas, que nos últimos anos têm se destacado como palco de excelência da vanguarda musical do País. A programação do espaço segue linhas temáticas, que se alternam mensalmente. Ao longo de agosto, o tema será a música de câmara feita hoje no Rio, série que tem curadoria do crítico musical Clóvis Marques. Os concertos, gratuitos, serão realizados em parceria com a Sociedade de Cultura Artística, no palco do Cultura Artística Itaim, antigo Promon. "Há alguns pontos em comum entre os músicos participantes da série", diz Marques. "Um convívio estreito entre compositores e intérpretes, a variedade das tendências e a liberdade de criação são alguns deles", completa. Além do Quarteto Radamés Gnatalli, que toca obras de jovens autores como Sergio Roberto de Oliveira, Neder Nassaro, Alexandre Schubert e Marcos Lucas, estão escalados para a série a pianista Maria Teresa Madeira e o clarinetista Paulo Sérgio Santos, além dos integrantes do Grupo Música Nova, entre outros. "Muitos dos artistas que aqui tocam e mostram suas criações estão na estrada há bastante tempo. Outros chegaram mais recentemente. Juntos, eles nos oferecem músicas afeitas à curiosidade dos timbres e ao risco das combinações instrumentais", explica Marques. Serviço Quarteto Radamés Gnattali. Cultura Artística Itaim (303 lug.). Av. Juscelino Kubitschek, 1830, 2358-3344. 3.ª, 20h30. Grátis