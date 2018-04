Série aguarda por Fábio Assunção

João Alfredo, marido de Becky (Danielle Winits), e portanto genro da personagem de Marília Gabriela: eis o papel que aguarda por Fábio Assunção em Cinquentinha, série de Aguinaldo Silva que estreia em setembro na Globo, com direção de Wolf Maya. No elenco estão ainda Susana Vieira, Tarcísio Meira e Marília Pêra. O ator ficou de responder esta semana. Fábio está afastado da TV desde o ano passado, quando deixou Negócio da China no meio para fazer um tratamento contra a dependência química.