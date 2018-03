Será que é de luta a vida da atriz? Inteligente, talentosa, dona de aguçada sensibilidade, atriz capaz de burilar sentimentos e contradições dos personagens ao limite da filigrana, Cleyde Yáconis é antes de tudo uma apaixonada pela arte teatral. Uma mulher que por toda sua vida dedicou corpo e espírito, voz e gestos, ao aprimoramento do teatro brasileiro. Essa união entre talento raro e larga experiência surge concentrada na peça O Caminho para Meca. Nesse espetáculo, ela divide o palco com dois outros ótimos atores, mas ainda assim atrai o olhar do espectador mesmo quando está em silêncio. Serviço Teatro Jaraguá (280 lug.). R. Martins Fontes, 71, Centro, 3255-4380. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30. Até 14/12