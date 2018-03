Será aberto hoje Fórum de Museus Será aberto hoje em Florianópolis o 3º Fórum Nacional de Museus, realizado pelo Departamento de Museus e Centros Culturais do Iphan e Associação Brasileira de Museologia. O tema do evento, que ocorrerá até sexta-feira no Campus da Universidade Federal de Santa Catarina, tem como tema museus como agentes de mudança social e desenvolvimento. O fórum contará com uma série de mesas de debates e ainda minicursos de capacitação. Também serão reunidos grupos de trabalhos temáticos para discussão das diretrizes da Política Nacional de Museus do Ministério da Cultura e ocorrerá programação paralela.