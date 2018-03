Sensus provoca sentidos com mitos brasileiros Acomode-se numa das cadeiras da roda, acostume-se com a escuridão e prepare-se para ouvir histórias sobre os mitos brasileiros - o boto que se transforma num homem bonito e encanta as mulheres e a curupira que solta assovios agudos e cria ilusões para espantar os malfeitores da floresta. Amazônia (A Roda dos Sonhos) é o novo espetáculo do Grupo Sensus, que já experimentou antes as performances Sensorial e Horizontal, ambas muito bem-sucedidas. Tudo começou em 2005, quando a atriz Thereza Piffer foi convidada pelo Centro Cultural Banco do Brasil, de São Paulo, a desenvolver um projeto que despertasse o interesse da população à leitura, intitulado Literatura Além do Papel. "O Carlos Faraco (curador) queria que eu criasse uma performance para estimular a leitura. E sempre tive de receio quando se fala em performance: logo me vem a imagem de uma pessoa pintada de azul, parada no meio da rua", diverte-se. Thereza, então, partiu do pressuposto de que um bom livro pode te transportar para um mundo imaginário e que o primeiro passo seria proporcionar ao público o impulso necessário para que cada um criasse seu cenário, sua luz, as feições de seus personagens. "Escolhemos autores do realismo fantástico como Borges, Galeano e Cortázar, e íamos declamando trechos de suas obras no ouvido de cada uma das 50 pessoas", conta. O sucesso foi tanto que o trabalho focado no despertar dos cinco sentidos - "e até aqueles sentidos metafísicos que não contabilizam aqui" - se tornou a base criativa do Grupo Sensus. Ao iniciar a pesquisa de Amazônia, Thereza tomou contato com poemas da brasileira, radicada na Itália, Márcia Theophilo, que desde 1996 é candidata ao Prêmio Nobel de Literatura. "A obra da Márcia é maravilhosa, toda calcada em nossos mitos." A diretora mandou um e-mail para ela e a autora ligou no dia seguinte de Roma para liberar seus direitos autorais. No dia 28, o Grupo Sensus volta ao cartaz com as performances Sensorial e Horizontal às sextas, e Amazônia permanece aos sábados. Serviço Amazônia (A Roda dos Sonhos). 60 min. Espaço Pulsarte. Rua Pereira Leite, 55, Alto de Pinheiros, 8110-5856. Sáb., 21 h. R$ 40. Até 28/6