Senhora Henderson apresenta... a grande arte de Judi Dench Antes de A Rainha, que fez o sucesso de público e crítica que você sabe - em parte, ou principalmente, pela fantástica interpretação de Helen Mirren -, o diretor inglês Stephen Frears havia feito outro filme, que não obteve muito apoio da crítica, mas é muito bom. O canal HBO resgata hoje Senhora Henderson Apresenta. O filme passa às 23h05. Stephen Frears é certamente um diretor de grandes filmes - e de grandes atores, tendo trabalhado com Anjelica Huston, Glenn Close, Vanessa Redgrave, Alfredo Molina, Daniel Day-Lewis, Gary Oldman (no tempo em que era bom), a citada Helen Mirren e outras figuras emblemáticas. Na atração de hoje, a senhora Henderson do título é ninguém menos do que Dame Judi Dench. A história passa-se durante a 2ª Grande Guerra, numa Londres assolada pela guerra, onde uma aristocrata, a senhora Henderson, insiste em manter aberto um teatro de strip-tease, para animar os soldados. Por que ela faz isso você só fica sabendo no desfecho, mas o filme é muito bonito, muito bem interpretado. qual é a surpresa? Além de Judi Dench, o elenco traz Bob Hoskins e Kelly Reilly, uma bela jovem e talentosa atriz que veio ao Brasil, quando o filme foi exibido no Festival do Rio.