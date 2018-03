Seminário Mindlin muda para o Masp Por conta da paralisação na Universidade de São Paulo, o Seminário Mindlin 2009 - Livros, Leitura e Novas Tecnologias foi transferido para o auditório do Masp (Avenida Paulista, 1.578, tel.: 3251-5644). Estão mantidos os horários da programação, que segue até amanhã. Além de apresentar o projeto digital da biblioteca Brasiliana USP, que será inaugurada em 2010, o evento compartilha as experiências de especialistas nacionais e estrangeiros em conservação, restauro e digitalização de livros. O seminário é coordenado pelos historiadores István Jancsó e Pedro Puntoni. Mais informações no www.brasiliana.usp.br.