Seminário debate criação e crítica de arte O Museu Vale, em Vila Velha (ES), realiza entre os dias 11 e 15 o Seminário Criação & Crítica, que contará com a participação de palestrantes internacionais (Thierry De Duve, da Universidade de Lille 3, Jean-Claude Lebensztejn, da Universidade Paris, e Jacinto Lagueira, da Universidade de Paris 1 Panthéon-Sorbonne) e nacionais, todos eles artistas (como Waltercio Caldas e José Damasceno), críticos, filósofos e historiadores de arte. A coordenação do evento é do filósofo Fernando Pessoa e da crítica e curadora Glória Ferreira. Programação bem como fichas de inscrição podem ser obtidas no site www.seminariosmv.org.br.