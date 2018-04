Semana de 22 é lembrada em espetáculo Para comemorar o seu centenário, a Academia Paulista de Letras apresenta o espetáculo 22, Semana de Arte Moderna. Realizado às 19h30 de hoje, no Theatro Municipal de São Paulo, e com entrada gratuita, o espetáculo resgata a importância da Semana de Arte Moderna, realizada em fevereiro de 1922, tendo mudado os rumos das artes brasileiras. 22, Semana de Arte Moderna terá a apresentação e concepção do ator Ayrton Salvanini, que interpreta textos de Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Oswald de Andrade. Participam o violonista erudito Axel Giudice e a soprano Claudia Riccitelli, acompanhados por Cello Ensemble.