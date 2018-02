Sem pé nem cabeça

O público português levou um susto na semana passada, na exibição dos capítulos finais de Pé na Jaca. Em uma iniciativa inédita, a rede portuguesa SIC, que exibe as novelas da Globo na íntegra, decidiu retirar a trama de Carlos Lombardi do ar antes do previsto e compactou os últimos 40 capítulos da novela em apenas 5. Resultado: ninguém entendeu nada. Imagine um folhetim de Lombardi, expert em linguagem clipada como a de quadrinhos, ter uma edição dessa dimensão. A idéia de encerrar a trama quase um mês antes do previsto tem a ver com a baixa audiência alcançada. Pé na Jaca estreou bem em ibope, mas logo começou a perder diariamente para o concurso O Preço Certo, da RTP 1, e para a quarta temporada da novelinha juvenil Morangos com Açúcar, da TVI. Mesmo assim, choveram reclamações na emissora. A Globo, por meio de sua Assessoria de Imprensa, confirma que a SIC costuma exibir as novelas brasileiras na íntegra, mas diz que algumas produções passam por edição. Carlos Lombardi diz que não tem a mínima idéia do que fazem com as suas tramas em Portugal.