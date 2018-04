Sem papas na língua Em entrevista hoje ao Provocações, da Cultura, Nilton Travesso não poupa ninguém. A Antônio Abujamra, o diretor e dramaturgo, com 56 anos de carreira na TV, critica a ditadura do ibope e o espaço que o jornalismo rouba da criação da linha de show. No ar às 22h10.