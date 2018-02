Sem novela até 2011

Um seriado sobre três viúvas de um mesmo homem, a beira de um ataque de nervos, pode ser o último projeto de Aguinaldo Silva na Globo. Bom, pelo menos nos próximos 3 anos. O autor conta que espera a resposta da rede para a série Cinquentinha, encaminhado à direção por Wolf Maya. O projeto colocaria Aguinaldo no ar antes do vencimento de seu contrato com a emissora, em 2011. Não há novela prevista na Globo para ele até lá. "Até o final do meu contrato não vai dar mais para fazer novela. Tem Manoel Carlos, Silvio de Abreu, depois Gilberto Braga...", fala Aguinaldo. " Se eu fizer um novo contrato - ?se? - será então a minha vez." O autor conta que Cinquentinha pretende reunir Renata Sorrah, Marília Gabriela e Suzana Vieira como protagonistas. Elas seriam todas ex-mulheres que recebem pensão do mesmo homem. Quando o sujeito morre, elas são obrigadas a trabalharem juntas para poder ficar com a fortuna dele. Detalhe: o trio se odeia. "Suzana (Vieira) e Marília (Gabriela) já toparam, falta falar com a Renata (Sorrah)", conta o autor, que agora finaliza o roteiro do filme Roque Santeiro.