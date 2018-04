Sem nostalgia, o declínio das tradições na globalização É um pouco a morte da velha França diante do mundo globalizado que Olivier Assayas encena neste bonito Horas de Verão. Toda a primeira parte se desenvolve na grande casa de campo de Hélène (Edith Scob), a matriarca que recebe os filhos para o seu aniversário. Ela pressente que seu tempo está chegando ao fim e chama o único deles que ainda vive na França, Fréderic (Charles Berling), para comunicar as disposições da sucessão. A filha Adrienne (Juliette Binoche) mora em Nova York, e o caçula, Jérémie (Jérémie Renier) foi com a família fazer a vida na China, que é onde estão os bons negócios. O problema será o que fazer com a casa e os objetos de arte que ela contém depois da morte de Hélène. Assista ao trailer de Horas de Verão Assayas mostra, em especial na primeira parte do filme, o frescor de imagens que remete à provável fonte de inspiração - o cinema de Jean Renoir. Como fazia o mestre, pelo painel familiar fala de algo que vai além dele. No contato com a natureza, nessa história também à maneira de Chekhov, as paixões e contradições afloram. Não é um cinema ameno, embora a beleza das imagens faça pensar em certa doçura, naquilo que a vida pode conter de melhor: o equilíbrio, os espaços largos, as cores, o convívio entre as pessoas cultas e a arte. Por trás disso tudo, infiltram-se outros sentimentos, que se entrelaçam com a placidez aparente. Surgem as rivalidades, ressentimentos do passado, interesses contraditórios. E, nesse caso em especial, algo tão normal - e também tão corrosivo - quanto as necessidades materiais imediatas que se confrontam com a preservação de tradições. No caso, o conflito seria entre Fréderic, que deseja manter a casa e os objetos, e os irmãos, que preferem vender tudo e fazer dinheiro. Mas Assayas não coloca a questão em termos maniqueístas. Cada qual tem seus motivos, sem por isso se transformar em vilão. O confronto entre irmãos é, apenas, sintoma de um mundo que muda e leva consigo valores e interesses de outrora. Há por certo melancolia nesse processo. Por exemplo, na cena em que Fréderic e a mulher veem a antiga escrivaninha da família, cedida ao Museu d?Orsay, ser observada de maneira superficial por um grupo de turistas. Melancolia, mas não o sentimento paralisante da nostalgia. Mesmo porque Fréderic é um francês moderno, com todos os problemas e vantagens que isso acarreta. Além disso, no desfecho do filme, o espectador poderá conferir que Assayas acredita na capacidade da juventude de dar novos fins a antigas configurações, pois assim é a vida. O que não exclui um certo sentimento de perda, pois seria bom possível avançar e, ao mesmo tempo, preservar parte do passado. Mas, em geral, não é desse jeito que as coisas acontecem. Nem mesmo na tradicionalista França, obrigada a reinventar-se e, com isso, perder alguma coisa para ganhar outras. Serviço Horas de Verão (L?Heure d?Été, França/2008, 89 min.) - Drama. Direção Olivier Assayas. 14 anos. Cotação: Ótimo