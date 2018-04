Sem miséria DATA ESTELAR Mercúrio e Urano em trígono; Lua quarto minguante transita pelo signo de Touro. Enquanto isso, aqui na Terra, na batalha contra as trevas humanas convencidas de que o invento maldito, que é a miséria, deve ser perpetuado, a facção humana que viu outro panorama deve ser tenaz e corajosa, lendo na tensão que não a deixa descansar e que a angustia o seguro sinal de uma força superior se manifestando através dela. Circunstâncias sem precedentes se colocaram em marcha e atingiram seu momentum e a força que se manifesta só pode ser brandida de forma grupal, através da cooperação. A virtude da cooperação tem um significado cósmico que ainda não foi devidamente compreendido, mas que guarda em si a semente de não apenas a vitória desta guerra, mas também do alvorecer de uma nova civilização, sem miséria. Áries >>21-03 a 20-04 Nada precisa ser forçado, porque o espírito tem seu próprio tempo e só assim serviria para indicar a direção correta. Forçar os acontecimentos para que estes se ajustem aos seus desejos seria o mesmo que incentivar a desorientação. Touro >>21-04 a 20-05 Afinal, qual seria a diferença entre o prazer do egoísmo e aquele que resulta da prática do Bem? Os resultados. É pelos frutos que se conhece as árvores e, também, a semente que origina as obras realizadas pelos humanos. Gêmeos >>21-05 a 20-06 O coração é testemunha de todas as atitudes que você toma para defender as pessoas, sacrificando-se por elas. Essas ações são condenadas pelo interesse de sobreviver, uma vez que caminham na margem contrária do egoísmo. Câncer >>21-06 a 21-07 É insuficiente ter uma ideia geral do que se deseja a respeito do futuro, porque isso cria circunstâncias difusas e confusas. É fundamental prestar atenção aos pequenos detalhes, porque assim você garante o domínio do processo. Leão>> 22-07 a 22-08 O conhecimento que carece de prática é como um baú sem fundo, você pode colocar infinitas coisas nele, mas nada será contido. A falta de prática torna vazio tudo que você conhecer. Agora é tempo de mostrar a que você veio. Virgem >>23-08 a 22-09 É imprescindível levar em consideração o estado atual do mundo, pois nada de ordem pessoal pode ser feito sem isso. Sua vida se encontra intimamente vinculada à passagem da história, que demanda sua participação ativa. Libra >>23-09 a 22-10 Nada fará com que seus desejos deixem de realizar-se, mas este é o único e verdadeiro problema pois, que desejos sua alma deseja? Você tem pleno domínio sobre seus desejos? Há clareza em sua mente a respeito dos resultados? Escorpião >>23-10 a 21-11 A miséria consiste em pensamentos mesquinhos. Por isso, ainda que você conquiste todos os tesouros materiais da Terra continuará miserável enquanto o mínimo pensamento mesquinho ainda encontrar lugar em sua alma. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Pela força de vontade você pode alterar os seus próprios pulsos. Por isso, o que seria considerado impossível? Absolutamente nada, a não ser que você deixe de usar a sua própria força de vontade. Só assim acontece a derrota. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Uma ferida purulenta não pode ser ignorada ou desatendida. Curá-la vai requerer a coragem de fazê-la doer, doer muito, para drenar as toxinas que por ela escoam. Apenas assim aparecerá o alívio e a saúde será restaurada. Aquário >>21-01 a 19-02 O tempo perdido nos afazeres que garantem a subsistência precisa ser substituído pelo tempo consagrado aos seus ideais. A subsistência é algo que deve vir por agregado, porque não é a coluna vertebral da civilização humana. Peixes >>20-02 a 20-03 Permita que as boas intenções se transformem em obras consumadas. Você sabia que as únicas boas intenções que pavimentam o caminho do inferno são as que nunca foram postas em prática? Pois é! Mão à obra!