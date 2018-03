Sem merchandisings

Há programas que, mesmo com audiência baixa, atraem atenção de anunciantes. Não foi o caso do Olha Você, que o SBT tirou do ar repentinamente, no início da semana. É praxe contabilizar em programas do gênero cerca de 20 ações diárias de merchandisings (propagandas inseridas no programa). Mas, até uma semana antes de ser cancelado, o Olha Você não cumpria nem metade dessa cota. Comandado havia sete meses por Ellen Jabour, Roberta Peporine, Eloy Nunes, Izabella Camargo e Guilherme Arruda, o produto passou muito tempo sem patrocinador e com intervalos comerciais praticamente vazios. Uma reprise do humorístico Oh, Coitado, com Gorete Milagres e texto de Moacyr Franco, conseguiu angariar, sem chamadas, média de 4 pontos e pico de 6 para o horário, superando assim os últimos resultados do Olha Você no Ibope de São Paulo. A questão agora é definir o destino da equipe técnica e do elenco do programa, incluindo aí Claudete Troiano e Alexandre Bacci, que deixaram o Olha Você semanas antes de seu enterro. A emissora nega que vá dispensá-los, mas alguns só têm contrato até junho.