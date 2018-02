Sem intervalos

Com audiência em baixa desde o término de sua alavanca, Pantanal, Revelação ainda não conseguiu emplacar comercialmente no SBT. A trama de Íris Abravanel ficou várias semanas no ar sem ter breaks comerciais e, quando conseguiu, estes estavam lotados de anúncios do próprio SBT. Pelo menos é isso que indica levantamento realizado pela Controle da Concorrência, empresa que monitora inserções comerciais para o mercado. Segundo a pesquisa, na semana do dia 5 a 10 de janeiro, Revelação não teve nenhum intervalo comercial. Já do dia 12 ao dia 17 de janeiro, a novela exibiu 10 minutos de propaganda, mas somente de quarta a sábado. O levantamento mostra que de cada 100 inserções comerciais no folhetim, 32 são chamadas da programação da emissora, e 10 são da Liderança Capitalização, empresa do grupo Silvio Santos. Com média na casa dos 8 pontos de ibope na época de Pantanal, Revelação tem registrado atualmente 4 pontos de audiência no horário. Sua substituta, Vende-se um Véu de Noiva, adaptação de obra de Janete Clair, já começou a ser produzida.