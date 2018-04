Sem fórmulas mágicas para enfrentar a adolescência Não há fórmula mágica que faça quem leu o livro enxergar na tela de cinema o que J.K. Rowling conta com maestria nos livros. No entanto, em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, a fantasia criada pela escritora britânica está cada vez mais real. Se o livro é considerado pela própria autora um dos mais sombrios da série, o filme não é diferente. Para criar as sombras deixadas pelos servidores de Voldemort, diretor e diretores de efeitos especiais fizeram de tudo. E, se os fãs esperam muitas cenas de ação, um clima sombrio e de romance no ar, além do assassinato de um personagem muito importante, sim, é exatamente o que terão. A fase por que passam os personagens de Rowling é uma das mais engraçadas e, ao mesmo tempo, sombrias da vida: a adolescência. Quem leu o livro sabe. Além de terem de lutar contra as forças do mal, Hermione e Ron, Harry e Ginny têm mesmo é de enfrentar os desafios e descobertas que a adolescência traz. "Quando Harry entrou na escola, aos 11 anos, tudo era maravilhoso. Mas esse universo foi sendo desmantelado e ele descobriu que, no fim das contas, o mundo mágico não é menos perigoso nem menos desafiador que o mundo real", comentou Daniel Radcliffe. O diretor David Yates concorda. "Desta vez o filme é sobre sexo, drogas e rock n?roll. Na verdade, tiram-se as drogas e colacam-se no lugar as poções mágicas. Uma metáfora óbvia, mas que funciona. Além de lidar com seus hormônios borbulhantes, os alunos de Hogwarts têm de aprender que, para usar a poção mágica, por melhor que ela seja, tem hora. E haja poção do amor para dar conta da ciranda: Hermione ama Ron, que é amado por Lavender Brown. Harry ama Ginny, que namora Dean Thomas. E Draco Malfoy não ama ninguém. O jovem mágico que serve ao ?lado negro da força?, tem mesmo é de lidar com a necessidade de aprovação e inclusão no seu grupo sombrio. E é incumbido de uma tarefa perigosa da qual é praticamente incapaz de realizar. Enquanto a ''Hogwarts High School'' borbulha no melhor clima comédia romântica, Dumbledore quer preparar Harry para a batalha final contra Voldermort. Para isso, quer que o garoto se aproxime do novo professor ( um veterano que se afastou da escola e voltou a pedido do diretor): Horace Lughorn (Jim Broadbent), que esconde um detalhe sombrio em seu passado como professor. No final, predomina a sensação de que Harry está crescendo e terá de superar, senão matar, a figura paterna para chegar à fase adulta. Resta saber como ficarão os fãs que cresceram com o pequeno mágico. Depois de mais de dez anos de série, está chegando a hora de o público também ser capaz de romper os laços.