Selo Clássicos lança CD com obras de Bach A flautista Livia Lanfranchi e o cravista Alessandro Santoro fazem hoje às 11 horas na Sala São Paulo recital de lançamento do disco Sonatas para Flauta, dedicado à obra de Johann Sebastian Bach. Editado pelo selo Clássicos, o CD reúne dois dos grandes especialistas da atualidade neste repertório. Formados pelo Conservatório de Haia, na Holanda, Livia e Santoro são membros do grupo Os Músicos da Capella, dirigido pelo violinista Luis Otávio Santos. O recital será realizado na Sala do Coro da Sala São Paulo (Praça Julio Prestes, s/nº, tel. 3337- 2719); na sequência, os artistas farão sessão de autógrafos.