Seleção estrangeira é superior à brasileira

Termina hoje o 35° festival de cinema da serra gaúcha, que, pelo segundo ano consecutivo, colocou à prova a curadoria do crítico José Carlos Avellar e do cineasta Sérgio Sanz. Desde o ano passado, eles tentam libertar Gramado do estigma da mundanidade do tapete vermelho, que vinha comprometendo a reputação de um dos festivais mais tradicionais do País. Avellar e Sanz introduziram mudanças importantes, mas ainda não fizeram o festival de seus sonhos e do sonho dos cinéfilos. A seleção estrangeira (latina) foi superior à brasileira, com dois filmes bem acima do que foi a média deste ano - Nacido y Criado, do argentino Pablo Trapero, e El Baño del Papa, dos uruguaios César Charlone e Enrique Fernãndez. A mensagem será que o cinema estrangeiro é superior ao nacional? Será? Problemas de projeção no Palácio dos Festivais produziram protestos que um evento com 35 anos de idade não pode mais tolerar. Fotógrafo dos filmes de Fernando Meirelles (Cidade de Deus e O Jardineiro Fiel), Charlone uniu-se a seu compatriota Fernández para contar uma história que é real na essência, embora o desenvolvimento a afaste dos fatos, tais como se sucederam. Em 1988, o papa João Paulo II visitou Melo, na fronteira uruguaio-brasileira. A expectativa da invasão da cidade do Uruguai por brasileiros interessados em receber a bênção do pontífice animou os miseráveis de Melo a investir no que não tinham, para recepcionar os turistas. O protagonista constrói um banheiro para atender às necessidades da multidão. Dos 50 mil brasileiros que eram esperados, aparecem 400. Charlone e Fernández fizeram um filme singelo, magnificamente interpretado e fotografado, no qual a marca da veracidade está impressa em cada plano. Há algo de neo-realista nessa história sobre sonhos em choque com a realidade (e sobre a engenhosidade humana que a tudo resiste, não se deixando abater). A simplicidade do banheiro se contrapõe à ambição legítima do último longa concorrente do Brasil, Otávio e as Letras. É difícil classificar o cinema de Marcelo Masagão, que trabalha nas fronteiras do documentário e da ficção, mas no limite fica com a segunda, pois seu cinema documentado é feito com atores. Otávio pertence a um gênero raro no cinema brasileiro (e até no mundial). É um filme-ensaio sobre a solidão urbana, que se manifesta por meio das obsessões de um homem atraído por palavras e signos. Em torno dele movimentam-se uma garota de programa, um taxista etc. O que representam as palavras num mundo em que o signo (visual ou escrito) está gerando a falta de comunicação, e isso numa era em que o homem desenvolveu todos os artefatos para se comunicar? Masagão não é exatamente um diretor popular entre os críticos, mas Otávio, que de novo tem uma partitura suntuosa de Wim Mertens, é um dos filmes que ficam deste festival. Vamos à premiação. A cerimônia de encerramento será transmitida ao vivo pelo Canal Brasil e pela Rede Cultura.