Seleção de curtas leva vantagem sobre os longas

E no quinto dia veio o frio, satisfazendo a expectativa de críticos e convidados que suportam bem uma seleção fraca no Festival de Gramado, mas simplesmente não toleram altas temperaturas na cidade serrana do Rio Grande do Sul. Gramado, no imaginário do público, é sinônimo de inverno, de frio, e ele veio ontem, com previsão de ficar (a meteorologia anuncia neve para o fim de semana). A temperatura baixa, os debates esquentam. Algo está se passando neste 35° festival, e é em geral à tarde. A seleção de curtas anda bem mais interessante do que a de longas. Os curtas-metragistas, que se queixam da mudança de horário, sentindo-se desprestigiados pela organização do festival, deveriam dar graças a Deus. A competição de curtas, à tarde, desvinculada do tititi que a de longas geralmente provoca, tem ganhado muito. O melhor filme exibido até agora em Gramado, neste ano, é um curta que passou na quarta-feira à tarde. Reze para que ele esteja na seleção do Festival Internacional de Curtas de Zita Carvalhosa, que começa na semana que vem. Satori Uso, do londrinense Rodrigo Grota, é uma jóia com duração de 17 minutos. O risco de se falar sobre Satori Uso é quebrar, antecipadamente, o encanto que o filme oferece para platéias de cinéfilos. No catálogo do festival, a sinopse é a seguinte - ''''Um poeta das sombras, um cineasta sem filmes e uma musa enigmática. Um documentário sobre um poeta que nunca existiu, apresentado por um cineasta imaginário.'''' Está desvendado o segredo de Satori Uso, o filme. Como em Verdades e Mentiras (F for Fake), de Orson Welles, Rodrigo Grota fez um falso documentário sobre um falso poeta. O filme dentro do filme é assinado por Jim Kleist, cineasta americano que, ao longo de uma carreira de 40 anos, nunca concluiu uma obra sequer. Filmado em impecável preto-e-branco e falado em inglês, o filme, informa o letreiro, foi gentilmente cedido pela família do cineasta para a realização de Satori Uso. Logo no começo, Jim Kleist manifesta seu desejo de fazer um filme sobre um homem que prefere as sombras e o silêncio. Para contar a história de um personagem com essas características, ele precisa de um fator externo (e trágico). Rodrigo Grota, sem querer, fez a melhor crítica do filme argentino Nacido y Criado, de Pablo Trapero, exibido na noite anterior - e que é, até agora, disparado, o melhor longa estrangeiro (latino) da competição. O que é verdade, o que é mentira no cinema, essa mídia que parece tão realista que o espectador toma como verdadeiras coisas que, na realidade, são encenadas diante da câmera? O próprio documentário flerta cada vez mais com a ficção. Verdades, mentiras. O ciclo fecha-se com o nome que Rodrigo Grota dá à musa de Satori. Ela se chama Satine, como a estrela do cabaré de Baz Luhrmann em Moulin Rouge, e o próprio diretor informa que não se trata de mera coincidência. O festival começou a esquentar. O curta de Eduardo Kishimoto na terça-feira (A Psicose de Valter), outro curta, o de Paulinho Caruso, também na quarta (Alphaville 2007 d.C.), que dialoga com o cult de Jean-Luc Godard para expor na tela, por meio da oposição entre um executivo e um caubói, o apartheid social brasileiro. Curiosamente, o filme de Caruso é narrado em francês, como o de Rodrigo Grota é em inglês. Que País é este? Gramado começa a acontecer. O que tem estado em discussão é o próprio cinema na era da globalização. Na quarta à noite, houve a homenagem à Casa de Cinema de Porto Alegre, que recebeu o Troféu Eduardo Abelim, que leva o nome do pioneiro gaúcho. Jorge Furtado subiu ao palco do Palácio dos Festivais com seus parceiros na Casa - Carlos Gerbase, Giba Assis Brasil, Nora Goulart, Ana Luiza Azevedo. Na seqüência, passou o belo documentário Condor, de Roberto Mader, sobre a cooperação entre governos militares sul-americanos que culminou com o seqüestro e assassinato de milhares de pessoas e no exílio de muitas outras, nos anos 60 e 70. Mader entrevistou agentes da repressão e da resistência nos diferentes países do Cone Sul. Entrevistou historiadores que contextualizam o período. Mas ele sabia que, para atingir o público, precisava de histórias, precisava dar um rosto às vítimas da brutalidade policial/militar. Só quem viveu no Rio Grande, há mais de 30 anos, sabe o impacto que tiveram, na época, as denúncias sobre o seqüestro dos uruguaios Lilian Celiberti e Univercindo Diaz ou o seqüestro de dois irmãos uruguaios que foram entregues pelo regime argentino a um orfanato no Chile. Roberto Mader dá voz ao braço direito do general Pinochet, o general Manoel Contreras, ao filho do ditador chileno, Pinochet Jr. - que, com o maior cinismo, reclama da utilização que a esquerda de todo o mundo fez dos óculos escuros de seu pai, para tecer a imagem de um homem mau -, a Jarbas Passarinho e Hebe Bonafini, a líder das Mães da Plaza de Mayo. Discutem-se as idéias, as ideologias, mas, no limite, o que fica é a história do sofrimento e da redenção das vítimas do horror da Operação Condor. Havia gente chorando no fim da sessão. Não se avalia um filme pela quantidade de lágrimas que provoca, mas também não se deve exorcizá-las como signo de alienação. O cinema pode ser uma experiência emocional ou intelectual. Pode ser ambas. O que não pode é não ter alma.