Segredo obscuro na vida de um advogado Um dos autores mais lidos nos EUA, o americano John Grisham lançou este ano The Associate. O livro tem como protagonista o personagem Kyle McAvoy, homem inteligente e de grande potencial com origem na pequena cidade de York, Pensilvânia. Nela, ele faz sua formação no escritório de Direito de seu pai e, mais ainda, na faculdade de Yale. Entretanto, McAvoy tem um segredo obscuro, um episódio ocorrido na faculdade que ele gostaria de esquecer, mas que cai nos ouvidos de pessoas erradas. Sendo assim, ele é obrigado a sair de Yale e, já três meses depois, torna-se sócio de um dos maiores escritórios de advocacia do mundo. Assim se desenvolve a história, repleta de vilões. The Associate John Grisham Bantam Books 373 págs., R$ 90,56